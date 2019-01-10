10 Янв. 2019 2019-01-10T14:40:38+03:00

На Ямале в первые дни 2019 года прошла декада спорта и здоровья Фото: yanao.ru

Более 16 тысяч ямальцев стали ее участниками

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Более 16 тысяч ямальцев провели новогодние праздники с пользой для здоровья. Как сообщает правительство ЯНАО, именно столько северян стали участниками традиционной декады спорта и здоровья, которая прошла на Ямале в первые дни нового года.

В департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО рассказали, что с 1 по 8 января на территории всех муниципалитетов для различных категорий населения было организовано и проведено 144 физкультурных и спортивных мероприятия.

Наиболее популярными видами физической активности среди ямальцев стали массовые катания на коньках и лыжах, рождественские турниры по волейболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, мини-футболу, шахматам, шашкам, боксу, самбо, пулевой стрельбе. Среди детей не теряют популярность такие мероприятия как, «Весёлые старты», «Зимние забавы», «Игры на призы Деда Мороза».

Учреждения физкультурной и спортивной направленности работали в штатном режиме. Ямальские спортсмены не прекращали свои тренировочные мероприятия на период праздников.