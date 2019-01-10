2019-01-10T14:24:55+03:00
Общество

Павел Кузнецов возглавил ямальскую службы Госстройнадзора

На должность он назначен из резерва управленческих кадров ЯНАО
Анна Полякова
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Павел Кузнецов возглавил ямальскую службы Госстройнадзора Фото: yanao.ruПавел Кузнецов возглавил ямальскую службы Госстройнадзора Фото: yanao.ru
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Глава Ямала Дмитрий Артюхов своим распоряжением в среду, 9 января, назначил руководителем региональной службы государственного строительного надзора Павла Кузнецова. Ранее он возглавлял подразделение этого же окружного ведомства по Новому Уренгою и Тазовскому району.

Павел Кузнецов имеет профильное образование – в 2004-м окончил Вятский госуниверситет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2018-м Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ по направлению «Юриспруденция».

Трудовую деятельность на Ямале он начал в 2006 году в должности инженера-проектировщика. В период с 2008 по 2016 годы последовательно замещал профильные должности в управлении осуществления надзора по Новому Уренгою и Тазовскому району.

Павел Кузнецов назначен на должность из резерва управленческих кадров ЯНАО, сообщает региональное праивтельство.

Кроме высокой квалификации, сослуживцы отмечают его настойчивость, решительность и последовательность в достижении цели, способность брать на себя ответственность и самоотдачу.

Руководитель службы государственного строительного надзора ЯНАО женат, воспитывает троих детей.

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