2019-01-10T13:58:41+03:00
Общество

Льготную ипотеку для ямальцев продлили на 2019 год

На минимальную процентную ставку могут претендовать многодетные семьи
Анна Полякова
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Льготную ипотеку для ямальцев продлили на 2019 год Фото: yanao.ruЛьготную ипотеку для ямальцев продлили на 2019 год Фото: yanao.ru
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На Ямале действие программы по льготной ипотеке для жителей арктического региона продлено на 2019 год. В наступившем году в ней смогут принять участие 118 семей, на компенсацию расходов выделено 40 млн рублей из окружного бюджета.

Ямальцы, которые планируют приобрести жилье на первичном рынке, могут обратиться в офис Ямальской ипотечной компании и получить льготный заём от 6,65% до 8%.

На минимальную процентную ставку могут претендовать многодетные семьи с тремя и более детьми при максимальном первоначальном взносе (50% и более) ставка. Напомним, что льготная ипотека на приобретение жилья на первичном рынке доступна для всех категорий граждан округа.

Всего с начала реализации направления, а именно с 2017 года, в офисе Ямальской ипотечной компании выдано 129 кредитов на сумму 367,6 млн рублей. За ипотекой обратилось 208 ямальцев, это жители Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского и окружной столицы. Отказы получили претенденты с отрицательной кредитной истории.

Господдержка осуществляется в рамках основного мероприятия «Повышение доступности жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО».

На территории ЯНАО аккредитовано 11 домов, в которых ямальцы могут приобретать жилье при окружной поддержке. Три объекта расположены в Салехарде, шесть – в Новом Уренгое и по одному дому строится в городах Губкинский и Тарко-Сале.

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