От жителей Лабытнанги ждут идей, как привлечь горожан к ГТО
Повысить интерес жителей Лабытнанги к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса поможет информационный ресурс «Живём на Севере», уверены в администрации городе.
На платформе «Предлагай!» стартовал сбор идей. От горожан ждут предложений о том, что нужно сделать, чтобы привлечь внимание к сдаче нормативов ГТО.
Здоровый и активный образ жизни сегодня в тренде. В городе хотят добиться того, чтобы лабытнангцы соответствовать велению времени.
Также на платформе «Предлагай!» идёт голосование за общественную территорию, подлежащую благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Два опроса проходят и на платформе «Решай!». Горожанам предлагается ответить на вопрос: существует ли потребность работы городского молодёжного центра в вечернее время? Для этого пройдите опрос «Живи в ритме молодости!», сообщает администрация города.