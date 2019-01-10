От жителей Лабытнанги ждут идей, как привлечь горожан к ГТО

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:41:08+03:00

Опрос проводится на портале «Живём на Севере»

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Повысить интерес жителей Лабытнанги к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса поможет информационный ресурс «Живём на Севере», уверены в администрации городе.

На платформе «Предлагай!» стартовал сбор идей. От горожан ждут предложений о том, что нужно сделать, чтобы привлечь внимание к сдаче нормативов ГТО.

Здоровый и активный образ жизни сегодня в тренде. В городе хотят добиться того, чтобы лабытнангцы соответствовать велению времени.

Также на платформе «Предлагай!» идёт голосование за общественную территорию, подлежащую благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Два опроса проходят и на платформе «Решай!». Горожанам предлагается ответить на вопрос: существует ли потребность работы городского молодёжного центра в вечернее время? Для этого пройдите опрос «Живи в ритме молодости!», сообщает администрация города.