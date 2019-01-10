На Ямале в новогодние каникулы полицейские задержали 55 пьяных водителей

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:10:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямальские автоинспекторы подвели итоги прошедших новогодних каникул. За это время сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 3 тысяч административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В рамках специальной профилактической операции «Нетрезвый водитель» задержано 55 пьяных ямальцев за рулем. В 6 случаях в действиях водителям грозит уголовная ответственность, сообщает УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

Полицейские призывают незамедлительно сообщать в органы внутренних дел об известных фактах управления автотранспортом водителями с признаками опьянения.

Госавтоинспекция региона напоминает, что за пьяное вождение, как и отказ от медосвидетельствования наказанием может быть штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нетрезвое вождение предусматривает уже уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.