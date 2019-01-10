2019-01-10T12:52:55+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое будут судить подростков-наркоманов

Юноши свою вину не признали
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое ждут суда двое несовершеннолетних. Их обвиняют в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере.

В мае минувшего года сотрудники ОНК ОМВД России по г. Новый Уренгой во время оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств задержали 17-летнего и 16-летнего юношей.

Несовершеннолетних «скрутили» сразу же после того, как нашли на территории гаражно-строительного кооператива свертка с запрещенными веществами.

Юноши пояснили, что наркотики принадлежат им и хранятся для личного употребления. Выяснилось, что ранее парни уже попадали в поле зрения правоохранительных органов по факту употребления запрещенных веществ, поэтому оба состоят на профилактическом учете, сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия юноши свою вину не признали, и не раскаялись. Тем не менее, следствием собрано достаточно доказательств их вины, так что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Льготную ипотеку для ямальцев продлили на 2019 год
От жителей Лабытнанги ждут идей, как привлечь горожан к ГТО
На Ямале в новогодние каникулы полицейские задержали 55 пьяных водителей
В Лабытнанги начался новый этап переселения из авариек
В Новом Уренгое завели дело о краже песка на 133 миллиона рублей
В Ноябрьске общественный транспорт оснащают цифровыми табло
Губернатор Ямала оценил старания оперативных служб во время новогодних праздников
Мнимые квартиросъемщики облапошили ноябрянку на 44 тысячи рублей
В Ноябрьске за новогодние каникулы родилось две двойни
На Ямале открывается ещё одна зимняя дорога
Станислав Закревский стал первым заместителем руководителя ямальской службы ветеринарии
В Ноябрьске обгорел мужчина, пытаясь самостоятельно потушить свой дом
Новоуренгоец, поднявший руку на полицейского, заплатит 100 тысяч штрафа
В Ямальском районе погиб человек от отравления угарным газом
Погода на Ямале 10 января: пасмурно, местами пройдет снег