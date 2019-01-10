В Новом Уренгое будут судить подростков-наркоманов

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:52:55+03:00

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В Новом Уренгое ждут суда двое несовершеннолетних. Их обвиняют в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере.

В мае минувшего года сотрудники ОНК ОМВД России по г. Новый Уренгой во время оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств задержали 17-летнего и 16-летнего юношей.

Несовершеннолетних «скрутили» сразу же после того, как нашли на территории гаражно-строительного кооператива свертка с запрещенными веществами.

Юноши пояснили, что наркотики принадлежат им и хранятся для личного употребления. Выяснилось, что ранее парни уже попадали в поле зрения правоохранительных органов по факту употребления запрещенных веществ, поэтому оба состоят на профилактическом учете, сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия юноши свою вину не признали, и не раскаялись. Тем не менее, следствием собрано достаточно доказательств их вины, так что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.