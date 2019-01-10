В Лабытнанги начался новый этап переселения из авариек

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:26:13+03:00

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В Лабытнанги новый год начался с очередного новоселья. Сегодня глава администрации города Марина Трескова 9 января вручила ключи от новенькой трёхкомнатной квартиры семье Каневых, старожилов города, проживавших в доме с 60-летней историей. С дома № 3 по улице Ленина, признанного аварийным в 2012 году, начался новый виток переселения из аварийного и ветхого жилья. Градоначальница пожелала новосёлам беречь тепло семейного очага и прожить много счастливых лет в новом доме.

Сейчас в Лабытнанги признано аварийными и подлежащими сносу 116 многоквартирников, это 1040 ждут новоселья. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья на Ямале рассчитана на срок по 2024 год.

С 2012 года по декабрь 2018 года на территории Семи лиственниц введены в эксплуатацию и встретили новосёлов 26 домов. 1001 семья – а это без малого 2,5 тысячи лабытнангцев получили долгожданные ключи от новых квартир. Расселено и снесено 120 аварийных домов.