2019-01-10T11:24:15+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое завели дело о краже песка на 133 миллиона рублей

Неизвестные присвоили более 7 тысяч кубометров природных ресурсов
Анна Полякова
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В Новом Уренгое после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о хищении природных ресурсов в особо крупном размере.

Выяснилось, что неизвестные на территории муниципалитета незаконно присвоили более 7 тысяч кубометров песка. Государству причинен ущерб в размере более на 133 миллиона рублей.

Уточняется, что департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО разрешение на добычу общераспространенных полезных ископаемых на данном участке не выдавал.

Прокуратура города направила материалы проверки в правоохранительные органы, по результатам их рассмотрения и завели дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры, сообщает региональное ведомство.

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