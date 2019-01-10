2019-01-10T11:06:38+03:00
Общество

В Ноябрьске общественный транспорт оснащают цифровыми табло

Пассажиров информируют о маршруте, остановочных пунктах, температуре воздуха
Анна Полякова
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В Ноябрьске общественный транспорт оснащают цифровыми табло Фото: admnoyabrsk.ruВ Ноябрьске общественный транспорт оснащают цифровыми табло Фото: admnoyabrsk.ru
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В Ноябрьске общественный транспорт оснащают автоматическими системами аудиовизуального оповещения. Уже сейчас в восьми автобусах действуют цифровые табло, еще на двух аналогичное оборудование появится в ближайшее время.

Так в салонах отображается информация о маршруте движения, остановочных пунктах, температуре воздуха внутри автобуса и за бортом. Данная информация обеспечивается голосовым сопровождением, это очень удобно в условиях низких температур, когда окна автобусов покрываются изморозью и видимость ограничивается.

- В сутки в зимний период на дороги города выходит около 50 единиц техники, до конца года предприятие «Пассажирские перевозки» планирует оснастить все автобусы системами аудиовизуального оповещения пассажиров, - отмечают в администрации Ноябрьска.

Напомним, что для удобства горожан разработана и действует система «Умный транспорт» - это мобильное приложение, благодаря которому в режиме реального времени можно узнать информацию о маршрутах и передвижении автобусов.

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