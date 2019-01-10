Губернатор Ямала оценил старания оперативных служб во время новогодних праздников

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:07:37+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 января провел рабочее совещание, на котором обсуждалась работа МЧС, полиции, аварийных бригад предприятий ЖКХ и других профильных служб в период с 29 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. В заседании участвовали заместители губернатора ЯНАО, а также главы районов и городов округа. Руководитель региона отметил, что во время «новогодних каникул», специалисты оперативных служб отработали на «отлично».

Глава Ямала назвал новогоднюю обстановку стабильной, отметив, что не обошлось без локальных происшествий. Он поручил детально рассмотреть каждый случай и принять соответствующие меры, сообщает правительство ЯНАО.

- Впереди еще несколько важных для ямальцев праздников, среди которых – Крещение. В этот период, по прогнозу, ожидаются неблагоприятные погодные условия, морозы. Прошу уделить особое внимание, – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

В общей сложности на Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило 4666 звонков, из них по линии: «01» – 236, «02» – 1231, «03» – 1219, «04» – 67, по вопросам ЖКХ – 414 звонков, ложных вызовов – 1499.

За 11 дней на территории автономного округа произошло 20 пожаров, спасено 26 человек. Большинство возгораний произошло в жилом секторе и связано с неосторожным обращением с огнем. При этом в местах проведения праздничных мероприятий, а также на объектах хранения и реализации пиротехнических изделий пожаров не зарегистрировано.

Специалистами Ямалспаса выполнено 33 выхода на аварийно-спасательные работы. Всего спасено 54 человека.

Функционировали 17 зимних автодорог с 87 ледовыми переправами. Заторов не зафиксировано. В сфере энергоснабжения серьезных аварий не произошло.