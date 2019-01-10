Мнимые квартиросъемщики облапошили ноябрянку на 44 тысячи рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:09:26+03:00

Не подозревая обман, ноябрянка по указке мошенников сама перевела им крупную сумму

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В Ноябрьске завели уголовное дело о мошенничестве после случившегося с доверчивой горожанкой. В полиции она рассказала, что неизвестные выманили у нее 44 000 рублей.

Выяснилось, что женщина разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. В этот же день ей позвонили неизвестные мужчина и женщина, которые сказали, что хотят снять квартиру на длительный срок и готовы перечислить залог.

Мужчина предложил хозяйке перевести предоплату за квартиру на ее банковскую карту. Он попросил её пройти к ближайшему банкомату и выполнить с картой ряд действий, которые он укажет. Не подозревая обман, ноябрянка по указке мошенников сама перевела им 44 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.