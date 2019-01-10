10 Янв. 2019 2019-01-10T09:49:56+03:00

В Ноябрьске за новогодние каникулы родилось две двойни Фото: Сирень БАБАЕВА

В новом году первой на свет появилась Виктория

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39 малышей родились в Ноябрьске за время новогодних каникул, из них две двойни, рассказали в администрация города в четверг, 10 января.

Как сообщают специалисты акушерского отделения Перинатального центра, всего же 1 января 2019 года в городе родилось пятеро детей.

В новом году первой на свет появилась девочка. Новую жительницу Ноябрьска назвали Виктория, что значит победа. Сотрудники загса уже выдали ее родителям свидетельство о рождении.