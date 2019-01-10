2019-01-10T09:49:56+03:00
Общество

В Ноябрьске за новогодние каникулы родилось две двойни

В новом году первой на свет появилась Виктория
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске за новогодние каникулы родилось две двойниВ Ноябрьске за новогодние каникулы родилось две двойниФото: Сирень БАБАЕВА
Изменить размер текста:

39 малышей родились в Ноябрьске за время новогодних каникул, из них две двойни, рассказали в администрация города в четверг, 10 января.

Как сообщают специалисты акушерского отделения Перинатального центра, всего же 1 января 2019 года в городе родилось пятеро детей.

В новом году первой на свет появилась девочка. Новую жительницу Ноябрьска назвали Виктория, что значит победа. Сотрудники загса уже выдали ее родителям свидетельство о рождении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Льготную ипотеку для ямальцев продлили на 2019 год
От жителей Лабытнанги ждут идей, как привлечь горожан к ГТО
На Ямале в новогодние каникулы полицейские задержали 55 пьяных водителей
В Новом Уренгое будут судить подростков-наркоманов
В Лабытнанги начался новый этап переселения из авариек
В Новом Уренгое завели дело о краже песка на 133 миллиона рублей
В Ноябрьске общественный транспорт оснащают цифровыми табло
Губернатор Ямала оценил старания оперативных служб во время новогодних праздников
Мнимые квартиросъемщики облапошили ноябрянку на 44 тысячи рублей
На Ямале открывается ещё одна зимняя дорога
Станислав Закревский стал первым заместителем руководителя ямальской службы ветеринарии
В Ноябрьске обгорел мужчина, пытаясь самостоятельно потушить свой дом
Новоуренгоец, поднявший руку на полицейского, заплатит 100 тысяч штрафа
В Ямальском районе погиб человек от отравления угарным газом
Погода на Ямале 10 января: пасмурно, местами пройдет снег