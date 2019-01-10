В Ноябрьске за новогодние каникулы родилось две двойни
В новом году первой на свет появилась Виктория
В Ноябрьске за новогодние каникулы родилось две двойниФото: Сирень БАБАЕВА
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39 малышей родились в Ноябрьске за время новогодних каникул, из них две двойни, рассказали в администрация города в четверг, 10 января.
Как сообщают специалисты акушерского отделения Перинатального центра, всего же 1 января 2019 года в городе родилось пятеро детей.
В новом году первой на свет появилась девочка. Новую жительницу Ноябрьска назвали Виктория, что значит победа. Сотрудники загса уже выдали ее родителям свидетельство о рождении.