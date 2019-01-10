2019-01-10T09:38:16+03:00
Общество

На Ямале открывается ещё одна зимняя дорога

На трассе Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале ввели в эксплуатацию первый участок
Анна Полякова
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На Ямале открывается ещё одна зимняя дорога Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале открывается ещё одна зимняя дорога Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале в четверг, 10 января, начинает действовать участок Аксарка – Салемал зимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Накануне там работала комиссия, сейчас подписываются необходимые в таких случаях документы. Открытие оставшейся части дороги от Салемала до Яр-Сале ожидается в начале следующей недели. Движение там пока запрещено для всех видов автомобилей.

На остальные зимники работают в штатном режиме, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На автодороге Уренгой – Красноселькуп открыто движение для всех видов автомобилей до 30 тонн. На трассе СалехардНадым разрешено движение для всех видов машин общей массой до 5 тонн. На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги открыто движение для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн.

На ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги с 11:00 часов 10 января повышается тоннаж. Проезд разрешен для всех видов транспорта массой до 20 тонн.

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