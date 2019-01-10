2019-01-10T09:06:40+03:00
Общество

Станислав Закревский стал первым заместителем руководителя ямальской службы ветеринарии

Он назначен на новую должность из резерва управленческих кадров региона
Анна Полякова
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Станислав Закревский стал первым заместителем руководителя ямальской службы ветеринарии Фото: yanao.ruСтанислав Закревский стал первым заместителем руководителя ямальской службы ветеринарии Фото: yanao.ru
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Станислав Закревский назначен на должность заместителя главного государственного ветеринарного инспектора ЯНАО. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 9 января, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Ранее, с 2013 года, Станислав Закревский трудился в должности заместителя директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия округа.

Он окончил в 1997 году Уральский государственный институт ветеринарной медицины по специальности «Ветеринария», в 2005 году – Уральскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Сейчас учится по программе магистратуры в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе «Управление развитием Российского Севера». Кандидат биологических наук.

Он начал свою трудовую деятельность в 1999 году ветеринарным врачом в окружной станции по борьбе с болезнями животных. В период с 2005 по 2006 годы замещал должность заместителя начальника обособленного отдела Россельхознадзора по ЯНАО, с 2010 года – должность начальника управления торговли – заместителя директора департамента госзаказа и торговли ЯНАО.

Отметим, что Станислав Закревский назначен на новую должность из резерва управленческих кадров региона.

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