В Ноябрьске обгорел мужчина, пытаясь самостоятельно потушить свой дом

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:42:36+03:00

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В Ноябрьске ночью 9 января сгорел жилой деревянный, одноэтажный дом. Хозяина с термическими ожогами головы и кистей рук 1-2 ст. на площади 5% госпитализировали. Он до прибытия пожарных пытался сам потушить пламя. Однако с огнем смогли справиться только прибывшие специалисты. На месте пожара работали 26 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 23 часа 02 минуты. Полыхало здание в микрорайоне Вынгапуровский на улице Энтузиастов. Когда прибыли пожарные, дом горел на площади 50 кв.м., что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану.

Владелец дома находился на улице. Через два часа пожар был ликвидирован. В результате дом и пристроенный к нему гараж с находящимся внутри имуществом выгорели полностью. Причина, виновный и ущерб устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.