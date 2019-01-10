2019-01-10T07:50:26+03:00
Происшествия

Новоуренгоец, поднявший руку на полицейского, заплатит 100 тысяч штрафа

Рецидивист агрессией ответил на законные требования правоохранителя
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

56-летний новоуренгоец привлечен к ответственности за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Он заплатит 100 000 рублей.

Сам инцидент произошел 17 октября 2018 года. Как выяснилось, ранее судимый житель Нового Уренгоя избил полицейского, когда правоохранитель пытался пресечь административное правонарушение, совершаемое рецидивистом.

Местный следственный отдел завел на агрессивного ямальца уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В ноябре 2018 года Новоуренгойским судом вынесено решение о признании гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Между тем, правоохранители разъясняют, что сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей - является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Льготную ипотеку для ямальцев продлили на 2019 год
От жителей Лабытнанги ждут идей, как привлечь горожан к ГТО
На Ямале в новогодние каникулы полицейские задержали 55 пьяных водителей
В Новом Уренгое будут судить подростков-наркоманов
В Лабытнанги начался новый этап переселения из авариек
В Новом Уренгое завели дело о краже песка на 133 миллиона рублей
В Ноябрьске общественный транспорт оснащают цифровыми табло
Губернатор Ямала оценил старания оперативных служб во время новогодних праздников
Мнимые квартиросъемщики облапошили ноябрянку на 44 тысячи рублей
В Ноябрьске за новогодние каникулы родилось две двойни
На Ямале открывается ещё одна зимняя дорога
Станислав Закревский стал первым заместителем руководителя ямальской службы ветеринарии
В Ноябрьске обгорел мужчина, пытаясь самостоятельно потушить свой дом
В Ямальском районе погиб человек от отравления угарным газом
Погода на Ямале 10 января: пасмурно, местами пройдет снег