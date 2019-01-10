Новоуренгоец, поднявший руку на полицейского, заплатит 100 тысяч штрафа

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:50:26+03:00

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56-летний новоуренгоец привлечен к ответственности за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Он заплатит 100 000 рублей.

Сам инцидент произошел 17 октября 2018 года. Как выяснилось, ранее судимый житель Нового Уренгоя избил полицейского, когда правоохранитель пытался пресечь административное правонарушение, совершаемое рецидивистом.

Местный следственный отдел завел на агрессивного ямальца уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В ноябре 2018 года Новоуренгойским судом вынесено решение о признании гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Между тем, правоохранители разъясняют, что сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей - является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.