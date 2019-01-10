В Ямальском районе погиб человек от отравления угарным газом

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:41:48+03:00

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В Ямальском районе четверо человек отравились угарным газом. Один из них погиб. ЧП произошло в фактории Яптик-Сале. Сообщение о происшествии поступило участковому уполномоченному УМВД России по ЯНАО в селе Мыс Каменный по спутниковой связи поступило сообщение от жителя фактории 9 января.

По предварительным данным, в результате обогрева дизельным генератором от отравления угарным газом скончался один человек и еще двоим требуется медицинская помощь. В Яптик–Сале, расположенное в 120 километрах от села Мыс Каменный и в 500 километрах от районного центра Ямальского района тут же вылетел вертолет санавиации, чтобы доставить пострадавших в медучреждение. Мужчины госпитализированы в больницу Салехарда.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.