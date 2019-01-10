2019-01-10T07:41:48+03:00
Происшествия

В Ямальском районе погиб человек от отравления угарным газом

Еще двое - в медучреждении
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ямальском районе четверо человек отравились угарным газом. Один из них погиб. ЧП произошло в фактории Яптик-Сале. Сообщение о происшествии поступило участковому уполномоченному УМВД России по ЯНАО в селе Мыс Каменный по спутниковой связи поступило сообщение от жителя фактории 9 января.

По предварительным данным, в результате обогрева дизельным генератором от отравления угарным газом скончался один человек и еще двоим требуется медицинская помощь. В Яптик–Сале, расположенное в 120 километрах от села Мыс Каменный и в 500 километрах от районного центра Ямальского района тут же вылетел вертолет санавиации, чтобы доставить пострадавших в медучреждение. Мужчины госпитализированы в больницу Салехарда.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Льготную ипотеку для ямальцев продлили на 2019 год
От жителей Лабытнанги ждут идей, как привлечь горожан к ГТО
На Ямале в новогодние каникулы полицейские задержали 55 пьяных водителей
В Новом Уренгое будут судить подростков-наркоманов
В Лабытнанги начался новый этап переселения из авариек
В Новом Уренгое завели дело о краже песка на 133 миллиона рублей
В Ноябрьске общественный транспорт оснащают цифровыми табло
Губернатор Ямала оценил старания оперативных служб во время новогодних праздников
Мнимые квартиросъемщики облапошили ноябрянку на 44 тысячи рублей
В Ноябрьске за новогодние каникулы родилось две двойни
На Ямале открывается ещё одна зимняя дорога
Станислав Закревский стал первым заместителем руководителя ямальской службы ветеринарии
В Ноябрьске обгорел мужчина, пытаясь самостоятельно потушить свой дом
Новоуренгоец, поднявший руку на полицейского, заплатит 100 тысяч штрафа
Погода на Ямале 10 января: пасмурно, местами пройдет снег