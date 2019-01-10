Погода на Ямале 10 января: пасмурно, местами пройдет снег
В четверг, 10 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ожидается -28 градусов, будет облачно, снег пройдет во второй половине дня, ветер северо-западный 6 м/с.
В Ноябрьске -32 градуса, пасмурно и без осадков, ветер западный 5 м/с.
В Новом Уренгое – 31 градус, пасмурно, периодически - снег, западный ветер 7 м/с.
В Надыме - 32 градуса, пасмурно, небольшой снег ожидается после обеда, ветер западный 7 м/с.
В Губкинском - 32 градуса, пасмурная погода, снег пойдет ближе к ночи, ветер западный 7 м/с.
В Тарко-Сале - 31 градус, пасмурно, днем пройдет небольшой кратковременный снег, ветер западный 5 м/с.
В Муравленко -32 градусов, солнечно, западный ветер 7 м/с.
В Лабытнанги - 19 градусов, пасмурно, небольшой снег продет после обеда, северо-западный ветер 7 м/с.