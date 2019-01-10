2019-01-10T05:38:11+03:00
Общество

Погода на Ямале 10 января: пасмурно, местами пройдет снег

Температура воздуха -19... -32 градуса
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 10 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ожидается -28 градусов, будет облачно, снег пройдет во второй половине дня, ветер северо-западный 6 м/с.

В Ноябрьске -32 градуса, пасмурно и без осадков, ветер западный 5 м/с.

В Новом Уренгое – 31 градус, пасмурно, периодически - снег, западный ветер 7 м/с.

В Надыме - 32 градуса, пасмурно, небольшой снег ожидается после обеда, ветер западный 7 м/с.

В Губкинском - 32 градуса, пасмурная погода, снег пойдет ближе к ночи, ветер западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 31 градус, пасмурно, днем пройдет небольшой кратковременный снег, ветер западный 5 м/с.

В Муравленко -32 градусов, солнечно, западный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги - 19 градусов, пасмурно, небольшой снег продет после обеда, северо-западный ветер 7 м/с.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Надыме ищут мошенников, подменивший смартфон покупателю
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
На Ямале краткосрочный план 2018 года по капремонту выполнен на 100 процентов
Последствия порыва на инженерных сетях в Надыме еще устраняют
В Надыме мошенники выманили «коммерческим опросом» у горожанки 13 тысяч рублей
Девять пострадавших от ночного пожара в Тазовском размещены в центре «Забота»
В Салехардской больнице провели редкую операцию, спасая онкобольного
Новоуренгойский рецидивист, раздевший манекен, может сесть на два года
Ямал - среди регионов с максимальной устойчивостью
Ноябряне голосованием решат судьбу «Лавки добра»
В село Панаевск придет «Комфортная среда»
За минувшие праздники на Ямале случилось 14 пожаров
В ГИБДД прокомментировали ДТП с участием скорой помощи
В Ноябрьске проводят проверку по факту поджога автомобиля
Ямальского младенца, родившегося у северянки в коме, отправят в Москву
Многодетных пуровчан торопят обновить документы на соцвыплату
На Ямале аналоговое вещание отключат в апреле
Сабетта отличилась, компенсируя водные биоресурсы
На ямальский зимник Аксарка - Яр-Сале выехала специальная комиссия
Владимир Путин поздравил ямальскую труженицу тыла с 90-летием