Погода на Ямале 10 января: пасмурно, местами пройдет снег

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:38:11+03:00

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В четверг, 10 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ожидается -28 градусов, будет облачно, снег пройдет во второй половине дня, ветер северо-западный 6 м/с.

В Ноябрьске -32 градуса, пасмурно и без осадков, ветер западный 5 м/с.

В Новом Уренгое – 31 градус, пасмурно, периодически - снег, западный ветер 7 м/с.

В Надыме - 32 градуса, пасмурно, небольшой снег ожидается после обеда, ветер западный 7 м/с.

В Губкинском - 32 градуса, пасмурная погода, снег пойдет ближе к ночи, ветер западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 31 градус, пасмурно, днем пройдет небольшой кратковременный снег, ветер западный 5 м/с.

В Муравленко -32 градусов, солнечно, западный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги - 19 градусов, пасмурно, небольшой снег продет после обеда, северо-западный ветер 7 м/с.