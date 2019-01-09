В Надыме ищут мошенников, подменивший смартфон покупателю

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:03:08+03:00

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В Надыме в конце декабря местный житель обратился в полицию с заявлением, в котором рассказал, как стал жертвой обмана.

Он пояснил, что на интернет-сайте он оформил заказ на покупку смартфона на сумму более 14 тысяч рублей. Произведя оплату наложенного платежа, он обнаружил в прибывшей посылке пластиковую коробку, в которой находился другой товар.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, по данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Полицейские рекомендует гражданам не спешить с переводом денег неизвестным лицам, совершать покупки только в проверенных интернет магазинах.