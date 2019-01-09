2019-01-09T15:32:35+03:00
Экономика

На Ямале краткосрочный план 2018 года по капремонту выполнен на 100 процентов

Самым многочисленным по числу объектов стал Новый Уренгой
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале краткосрочный план 2018 года по капремонту выполнен на 100 процентов Фото: правительство ЯНАОНа Ямале краткосрочный план 2018 года по капремонту выполнен на 100 процентов Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

В 2018 году в муниципалитетах Ямала проведены работы в 224 многоквартирных домах общей площадью 920 733,9 м². Об этом сообщает Фонд капремонта многоквартирных домов ЯНАО. В итоге Краткосрочный план по реализации региональной программы капитального ремонта 2018 года в ЯНАО выполнен на 100%.

Самым многочисленным по объектам, включённым в Краткосрочный план 2018 года, стал город Новый Уренгой. Здесь проведены различные виды работ в 72 многоквартирных домах.

Специалисты отмечают, что основной проблемой сезона 2018 года в ряде случаев стало неисполнение подрядными организациями своих обязательств в части соблюдения сроков выполнения работ по договорам.

Так, в Ноябрьске проводились строительно-монтажные работы в 18 многоквартирных домах. Из них в срок сданы три объекта, в пяти домах сроки ремонтов сдвинулись по причине выявленных дополнительных работ и проверки сметных расчётов проектной документации. По 10 домам за нарушение сроков выполнения работ техническим заказчиком подрядчикам выставлена неустойка за каждый день просрочки. До конца декабря все работы по капремонту в Ноябрьске были завершены, во многом, в результате целенаправленных действий со стороны технического заказчика, сообщает правительство ЯНАО. По всем домам проведены комиссионные осмотры.

Ямал отмечен как один из субъектов РФ, занимающий достойные позиции: имеет положительную динамику по уровню собираемости взносов на капремонт и хорошие плановые показатели исполнения капитального ремонта, отмечает Всероссийская Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Надыме ищут мошенников, подменивший смартфон покупателю
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
Последствия порыва на инженерных сетях в Надыме еще устраняют
В Надыме мошенники выманили «коммерческим опросом» у горожанки 13 тысяч рублей
Девять пострадавших от ночного пожара в Тазовском размещены в центре «Забота»
В Салехардской больнице провели редкую операцию, спасая онкобольного
Новоуренгойский рецидивист, раздевший манекен, может сесть на два года
Ямал - среди регионов с максимальной устойчивостью
Ноябряне голосованием решат судьбу «Лавки добра»
В село Панаевск придет «Комфортная среда»
За минувшие праздники на Ямале случилось 14 пожаров
В ГИБДД прокомментировали ДТП с участием скорой помощи
В Ноябрьске проводят проверку по факту поджога автомобиля
Ямальского младенца, родившегося у северянки в коме, отправят в Москву
Многодетных пуровчан торопят обновить документы на соцвыплату
На Ямале аналоговое вещание отключат в апреле
Сабетта отличилась, компенсируя водные биоресурсы
На ямальский зимник Аксарка - Яр-Сале выехала специальная комиссия
Владимир Путин поздравил ямальскую труженицу тыла с 90-летием