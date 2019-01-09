9 Янв. 2019 2019-01-09T15:32:35+03:00

На Ямале краткосрочный план 2018 года по капремонту выполнен на 100 процентов Фото: правительство ЯНАО

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В 2018 году в муниципалитетах Ямала проведены работы в 224 многоквартирных домах общей площадью 920 733,9 м². Об этом сообщает Фонд капремонта многоквартирных домов ЯНАО. В итоге Краткосрочный план по реализации региональной программы капитального ремонта 2018 года в ЯНАО выполнен на 100%.

Самым многочисленным по объектам, включённым в Краткосрочный план 2018 года, стал город Новый Уренгой. Здесь проведены различные виды работ в 72 многоквартирных домах.

Специалисты отмечают, что основной проблемой сезона 2018 года в ряде случаев стало неисполнение подрядными организациями своих обязательств в части соблюдения сроков выполнения работ по договорам.

Так, в Ноябрьске проводились строительно-монтажные работы в 18 многоквартирных домах. Из них в срок сданы три объекта, в пяти домах сроки ремонтов сдвинулись по причине выявленных дополнительных работ и проверки сметных расчётов проектной документации. По 10 домам за нарушение сроков выполнения работ техническим заказчиком подрядчикам выставлена неустойка за каждый день просрочки. До конца декабря все работы по капремонту в Ноябрьске были завершены, во многом, в результате целенаправленных действий со стороны технического заказчика, сообщает правительство ЯНАО. По всем домам проведены комиссионные осмотры.

Ямал отмечен как один из субъектов РФ, занимающий достойные позиции: имеет положительную динамику по уровню собираемости взносов на капремонт и хорошие плановые показатели исполнения капитального ремонта, отмечает Всероссийская Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов.