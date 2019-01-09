2019-01-09T15:19:29+03:00
Общество

Последствия порыва на инженерных сетях в Надыме еще устраняют

Участок огражден для безопасного прохода граждан
Анна Полякова
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В Надыме в первой половине дня 9 января случился порыв на инженерных сетях в районе дома №11 по проспекту Ленинградский. Уже после обеда все коммуникации начали работать в штатном режиме.

Для определения характера порыва и мер по его ликвидации первый заместитель главы администрации Надымского района Семен Свидлов провел оперативное выездное совещание с приглашением представителей Департамента муниципального хозяйства, АО «Ямалкоммунэнерго», газовой службы, «Надымских городских электросетей», «Надымгоравтодора».

Участок был огражден для безопасного прохода граждан, сообщает администрация района. Ликвидацией последствий порыва занимается АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе.

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