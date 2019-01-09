В Надыме мошенники выманили «коммерческим опросом» у горожанки 13 тысяч рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:12:06+03:00

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В Надыме полицейские выясняют обстоятельства мошенничества. Жертвой обмана стала горожанка, которая в полицию обратилась в конце декабря 2018 года. Она рассказала, что в сети Интернет получила уведомление о коммерческом опросе.

Отвечая на вопросы, она ввела свои персональные данные: номер банковской карты, паспортные данные, номер телефона. После этого заявительнице пришло уведомление о выигрыше, для получения которого, якобы, необходимо оплатить налог в сумме 199 рублей. В течение трех дней доверчивая северянка получала ссылки на оплату налога, различных услуг для получения выигрыша, в результате отправила мошенникам более 13 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, по данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.