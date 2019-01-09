2019-01-09T14:44:39+03:00
Общество

Девять пострадавших от ночного пожара в Тазовском размещены в центре «Забота»

Все погорельцы готовят документы для получения материальной помощи
Анна Полякова
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Девять пострадавших от ночного пожара в Тазовском размещены в центре «Забота» Фото: gkups.yanao.ruДевять пострадавших от ночного пожара в Тазовском размещены в центре «Забота» Фото: gkups.yanao.ru
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В администрации Тазовского района обсудили положение дел в период новогодних праздников. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло под председательством главы муниципалитета Василия Паршакова.

Главной темой стало ЧП в двухэтажном деревянном жилом доме по улице Пушкина, 33 в районном центре. Напомним, пожар произошел ночью 7 января. Было эвакуировано девять человек, сейчас они временно размещены в центре «Забота», для них организовано горячее питание. В настоящее время жители пострадавших квартир готовят пакет документов для оказания им материальной помощи.

Кроме этого, о мероприятиях по обеспечению безопасности в муниципалитете в период новогодних праздников рассказали главы поселений, руководители структурных подразделений органов местного самоуправления, пожарной охраны, правоохранительных служб, жилищно-коммунальных организаций и дорожно-транспортного предприятия. Глава района поблагодарил все службы за хорошую организацию и слаженную и оперативную работу.

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