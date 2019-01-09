В Салехардской больнице провели редкую операцию, спасая онкобольного

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:59:15+03:00

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В Салехардской окружной клинической больнице врачи-эндоскописты провели установку саморасправляющегося нитинолового стента в трахею онкологическому больному. Как сообщили в департаменте здравоохранения, это редкая операция.

Раннее выявленное и прооперированное злокачественное новообразование в легком пациента рецидивировало. В ходе диагностических исследований у больного была выявлена опухоль в трахеи, закрывающая до 90 процентов просвета, и угрожающая пациенту асфиксией.

Бригада врачей провела восстановление дыхательных путей за счет установки стента. На сегодняшний день пациент находится на стационарном лечении в «СОКБ». Отметим, что ранее подобная операция в регионе выполнялась единожды, ввиду редкости данной патологии.