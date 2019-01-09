Новоуренгойский рецидивист, раздевший манекен, может сесть на два года

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:15:23+03:00

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Новоуренгойские полицейские по горячим следам раскрыли кражу, случившуюся в магазине в январе 2019 года. Рецидивист не смог пройти мимо куртки, надетой на манекен, стоявший у входа в торговое помещение. Мужчина снял ее и направился к выходу. Материальный ущерб составил 19 800 рублей.

Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате 32-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенное изъято. Подозреваемый вину признает. С него взяли обязательство о явке, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.