2019-01-09T14:15:23+03:00
Происшествия

Новоуренгойский рецидивист, раздевший манекен, может сесть на два года

Мужчина снял куртку и пытался скрыться
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новоуренгойские полицейские по горячим следам раскрыли кражу, случившуюся в магазине в январе 2019 года. Рецидивист не смог пройти мимо куртки, надетой на манекен, стоявший у входа в торговое помещение. Мужчина снял ее и направился к выходу. Материальный ущерб составил 19 800 рублей.

Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате 32-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенное изъято. Подозреваемый вину признает. С него взяли обязательство о явке, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Надыме ищут мошенников, подменивший смартфон покупателю
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
На Ямале краткосрочный план 2018 года по капремонту выполнен на 100 процентов
Последствия порыва на инженерных сетях в Надыме еще устраняют
В Надыме мошенники выманили «коммерческим опросом» у горожанки 13 тысяч рублей
Девять пострадавших от ночного пожара в Тазовском размещены в центре «Забота»
В Салехардской больнице провели редкую операцию, спасая онкобольного
Ямал - среди регионов с максимальной устойчивостью
Ноябряне голосованием решат судьбу «Лавки добра»
В село Панаевск придет «Комфортная среда»
За минувшие праздники на Ямале случилось 14 пожаров
В ГИБДД прокомментировали ДТП с участием скорой помощи
В Ноябрьске проводят проверку по факту поджога автомобиля
Ямальского младенца, родившегося у северянки в коме, отправят в Москву
Многодетных пуровчан торопят обновить документы на соцвыплату
На Ямале аналоговое вещание отключат в апреле
Сабетта отличилась, компенсируя водные биоресурсы
На ямальский зимник Аксарка - Яр-Сале выехала специальная комиссия
Владимир Путин поздравил ямальскую труженицу тыла с 90-летием