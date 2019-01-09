Ямал - среди регионов с максимальной устойчивостью

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:55:39+03:00

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Ямало-Ненецкий автономный округ вновь среди регионов с максимальной устойчивостью. Об этом свидетельствует рейтинг фонда «Петербургская политика» за декабрь 2018 года. В списке территории. набравшие свыше 8 баллов. При рейтинге за ноябрь 8,1, Ямал – единственный среди лидеров, показавший за декабрь положительную динамику 0,1.

По мнению экспертов, на улучшение показателя, в частности, повлияли такие события декабря, как ежегодный доклад губернатора ЯНАО о положении дел и перспективах развития арктического региона. В его речи были даны конкретные ответы на запросы ямальцев и обозначены новые перспективы. Также в последнем месяце года Дмитрий Артюхов провёл прямую линию в новом формате (соцсети + ТВ), где сделал упор на обращения и просьбы конкретных людей, сообщает правительство ЯНАО.

Устойчивому рейтингу также способствовали крупные события, произошедшие в регионе в декабре. Речь идет о вывод проекта «Ямал СПГ» на полную производственную мощность; ввод в эксплуатацию третьего (финального) газового промысла Бованенковского месторождения; подписание главой региона соглашений о сотрудничестве округа с крупнейшими компаниями ТЭКа; начало строительства моста через реку Пур на Ямале; открытие в Новом Уренгое нового СОК «Арктика».