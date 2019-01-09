Ноябряне голосованием решат судьбу «Лавки добра»

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:34:27+03:00

Пункта гуманитарной помощи был открыт в 2015 году

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«Лавкой добра» за последние два года воспользовалось порядка 150 жителей Ноябрьска. Однако теперь ее могут закрыть. Дальнейшую судьбу этого пункта гуманитарной помощи решат горожане голосованием на портале «Живем на Севере».

Напомним, «Лавка Добра» начала работать в 2015 году в рамках социальной поддержки нуждающихся граждан. Благотворители в качестве пожертвований приносили одежду, сезонную обувь, продукты питания, предметы первой необходимости.

Основными и постоянными участниками пополнения пункта помощи являются сотрудники структурных подразделений городской администрации, организаций и индивидуальные предприниматели, а также неравнодушные жители. Помощь получили, например, более 40 семей, пострадавших от пожара жилых домов.