2019-01-09T12:45:14+03:00
Общество

В село Панаевск придет «Комфортная среда»

В 2019 году начнется реконструкция сквера и футбольного поля
Анна Полякова
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В селе Панаевск Ямальского района ожидаются серьезные перемены. Администрация муниципалитета сообщает, что в рамках реализации программы «Комфортная среда», в селе в 2019 году начнется реконструкция сквера по улице Лаптандера Тэмни и футбольного поля.

В результате в сквере появятся прогулочные дорожки, скамейки и фонари. Также местных жителей ожидает реконструкция старого футбольного поля с установкой новых спортивно-игровых комплексов. Также на его территории появится специальная трибуна для болельщиков.

У взрослых и детей появится возможность на качественно новом уровне заниматься спортом. Новое футбольное поле позволит развивать спортивные навыки, а во время проведения соревнований болельщикам будет где разместиться – для них оборудуют специальную трибуну.

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