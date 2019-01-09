В село Панаевск придет «Комфортная среда»

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:45:14+03:00

В 2019 году начнется реконструкция сквера и футбольного поля

Изменить размер текста: A A

В селе Панаевск Ямальского района ожидаются серьезные перемены. Администрация муниципалитета сообщает, что в рамках реализации программы «Комфортная среда», в селе в 2019 году начнется реконструкция сквера по улице Лаптандера Тэмни и футбольного поля.

В результате в сквере появятся прогулочные дорожки, скамейки и фонари. Также местных жителей ожидает реконструкция старого футбольного поля с установкой новых спортивно-игровых комплексов. Также на его территории появится специальная трибуна для болельщиков.

У взрослых и детей появится возможность на качественно новом уровне заниматься спортом. Новое футбольное поле позволит развивать спортивные навыки, а во время проведения соревнований болельщикам будет где разместиться – для них оборудуют специальную трибуну.