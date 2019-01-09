За минувшие праздники на Ямале случилось 14 пожаров

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:29:55+03:00

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На Ямале за прошедшие праздничные дни зарегистрировано 14 пожаров, в результате которых спасено 26 человек, двое погибли.

ЧП с гибелью людей произошел 1 января в Ноябрьске на территории промышленной зоны. Загорелись два рядом стоящих жилых вагончиках. Во время происшествия было обнаружено два тела без признаков жизни.

Также в первый день 2019 года в Тарко-Сале произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме по улице Победы. Через 8 минут пожар был полностью ликвидирован. В результате было спасено 12 человек, из которых 4 ребенка.

5 января в Салехарде горел жилой двухэтажный деревянный дом по улице Маяковского. Спасатели помогли выйти на улицу пяти жильцам дома, которые из-за сильного задымление сами выбраться из здания не могли. Спустя 40 минут пожар был полностью потушен. Погибших и пострадавших нет.

В поселке Тазовский в ночь на 7 января произошёл пожар также в жилом двухэтажном доме по улице Пушкина, 33. Очаг возгорания был обнаружен в подъезде, из-за этого жильцам двух квартир пришлось эвакуироваться через окна при помощи лестниц.

- На сегодняшний день и до 20 января продолжается профилактическая операция «Новый год», так как не все праздничные мероприятия еще завершились. Также в местах с массовым пребыванием детей организовано дежурство, - пояснил замнальника ГУ- начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО Денис Болдырев.