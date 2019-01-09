В ГИБДД прокомментировали ДТП с участием скорой помощи

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:01:08+03:00

Спецавтомобиль выехал на перекресток на красный свет, не включив проблесковых маячков

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Видео, в котором автомобиль скорой помощи вылетел на перекресток и спровоцировал аварию в Ноябрьске, стало поводом для обсуждения в соцсети. Споры разгорелись нешуточные. В ГИБДД прокомментировали ДТП.

По официальной информации от ОГИБДД ОМВД России по г.Ноябрьску, авария произошла 5 января около 12:47. Водитель скорой помощи выехал на регулируемый перекрёсток улиц Ленина-Советская на запрещающий сигнал светофора. При этом спецавтомобиль ехал без включённых проблесковых маячков и сирены.

В результате Скорая столкнулась с автомобилем «Лада», водитель которого пересекал этот же перекрёсток на разрешающий сигнал светофора. От удара легковушка изменила траекторию и столкнулась с автомобилем Kia. По данным Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадал фельдшер скорой помощи. Проверка по факту ДТП продолжается.