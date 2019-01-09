9 Янв. 2019 2019-01-09T11:20:59+03:00

Ямальского младенца, родившегося у впавшей в кому северянки, отправят в Москву Фото: Ольга Крыльцова

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Ребенка, родившегося у впавшей в кому жительницы ЯНАО, отправят из Ноябрьска в Москву. Женщина оказалась в таком состоянии из-за отравления рыбой.

Беременная женщина стала одной из пострадавших, госпитализированных

в реанимацию Губкинской больницы. У всех шестерых членов ее семьи из соседнего поселка Пурпе диагностировали ботулизм. Они признались, что вяленую рыбу купили с рук. Один из пациентов позже скончался в реанимации.

Врачи провели кесарево сечение северянке в положении. Новорожденного весом 790 граммов на реанимобиле доставили в Ноябрьск, позже привезли в больницу и его мать, которая вышла из комы и находилась в инфекционном отделении.

По словам представителя ноябрьской больницы, состояние ребенка оценивается как стабильное. Полицейские ищут автомобиль, с которого неизвестные торговали замороженными мясом и рыбой.