2019-01-09T10:07:15+03:00
Общество

Многодетных пуровчан торопят обновить документы на соцвыплату

Крайний срок - 15 февраля
Анна Полякова
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В Пуровском районе многодетным семьям напомнили о необходимости обновить документы на соцвыплату для приобретения или строительства жилья. Сделать это необходимо до 15 февраля, если за прошедший год произошли изменения в ранее представленных сведениях у членов семьи.

Или же предоставляется расписка, которая подтверждает неизменность ранее представленных сведений.

Отмечается, что данное требование касается тех, кто включен в Сводный список многодетных семей – участников мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильëм», сообщает администрация Пуровского района.

Таркосалинцев ждут с документами в управлении жилищной политики Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района.

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