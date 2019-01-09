Многодетных пуровчан торопят обновить документы на соцвыплату
В Пуровском районе многодетным семьям напомнили о необходимости обновить документы на соцвыплату для приобретения или строительства жилья. Сделать это необходимо до 15 февраля, если за прошедший год произошли изменения в ранее представленных сведениях у членов семьи.
Или же предоставляется расписка, которая подтверждает неизменность ранее представленных сведений.
Отмечается, что данное требование касается тех, кто включен в Сводный список многодетных семей – участников мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильëм», сообщает администрация Пуровского района.
Таркосалинцев ждут с документами в управлении жилищной политики Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района.