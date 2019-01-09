На Ямале аналоговое вещание отключат в апреле

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:41:07+03:00

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В Ямало-Ненецком автономном округе 15 апреля отключат аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов. План поэтапного его отключения в субъектах утвердило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Напомним, малоимущим ямальцам будут компенсировать расходы на цифровое телевидение. Средства пойдут на обеспечение компенсации расходов малоимущих семей на приобретение ТВ-приставок или комплектов спутникового ТВ, для тех населённых пунктов, где не осуществляется цифровое наземное вещание. К таким поселениям относятся несколько отдалённых посёлков и сёл в Приуральском, Ямальском, Тазовском, Надымском, Шурышкарском, Пуровском и Красноселькупском районах.

Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.

Уже построена сеть цифрового эфирного телевизионного вещания. Она включает в себя более пяти тысяч пунктов вещания. Из них три четверти — объекты нового строительства. Охват сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания составит не менее 98,4% населения России.

Отмечены три даты с января по июнь 2019 года — 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. В эти дни переключат трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение.