Сабетта отличилась, компенсируя водные биоресурсы

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:24:41+03:00

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В 2018 году в акватории Сабетты выпустили 183,4 млн экземпляров молоди пеляди. Как сообщает правительство ЯНАО, ямальский морской порт подтверждает звание общероссийского лидера по компенсационным мероприятиям воспроизводства водных биоресурсов. Таких результатов он добивается второй год подряд.

С учётом объёма рыбной молоди, выпущенной в прилегающей акватории годом ранее, в воду выпустили почти 400 млн мальков пеляди и 2,6 млн мальков сибирского осетра на общую сумму более 922 млн рублей. Это позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду в портах страны, - сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

Напомним, в регионе действует «дорожная карта» по развитию аквакультуры до 2025 года, а ООО НПО «Собский рыбоводный завод» призван стать центром компетенций по развитию в регионе аквакультуры.

Рыбоводный завод за 2018 год в естественную среду выпустил 32 млн штук молоди сиговых. На реке Собь появилась база по сбору икры, что позволит снизить зависимость от рыбопосадочного материала, закупаемого в других регионах. В прошлом году на новой базе было собрано уже более 50 млн икринок чира, летом 2019-го полученную из них молодь выпустят в водоёмы округа.