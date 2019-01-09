2019-01-09T08:52:42+03:00
Общество

На ямальский зимник Аксарка - Яр-Сале выехала специальная комиссия

Остальные сезонные трассы работают в штатном режиме
Анна Горлач
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На ямальский зимник Аксарка - Яр-Сале выехала специальная комиссия Фото: правительство ЯНАОНа ямальский зимник Аксарка - Яр-Сале выехала специальная комиссия Фото: правительство ЯНАО
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Особый ямальский зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» перед вводом в эксплуатацию проверяет специальная комиссия. 9 января представители дорожной дирекции ЯНАО, ГИМС, ГИБДД и подрядчиков оценивают трассу. Планируется пробурить лунки и измерить тольщину льда, чтобы определить допустимый тоннаж, оценят состояние проезжей части и проверяить наличие сигнальных вех и дорожных знаков. По итогам будет названа дата ввода зимника в эксплуатацию.

Как сообщили «Комсомольской правде - Ямал», вероятнее всего, 10 января откроют только первую его часть «Аксарка – Салемал». На расчистку снега тяжелая техника смогла выйти на эту непростую трассу только 2 января, поэтому работа над обустройством дороги еще не завершена по всей ее продолжительности.

Эта зимняя трасса на особом контроле. Сезонная дорога открывается в самую последнюю очередь, поскольку она практически полностью проходит по поверхности реки. Дорожники долго ждут, пока толщина льда на реке позволит безопасно работать тяжеловесной технике.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, остальные зимники работают в штатном режиме. Так трасса «Уренгой-Красноселькуп» открыта для полноприводных авто общей массой до 30 тонн.Зимник СалехардНадым для любых машин массой до 5 тонн. Зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – открыт для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн. Переправа Салехард-Лабытнанги доступна для автомобилей до 15 тонн.

Госавтоинспекция Ямала напоминает, что зимой водителям следует быть особенно бдительными и осторожными. Выезжать на зимники рекомендуется колоннами.

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