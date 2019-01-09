Владимир Путин поздравил ямальскую труженицу тыла с 90-летием

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:07:45+03:00

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Жительница Салехарда Ольга Ивановна Буга получила от президента России поздравительную телеграмму. Труженица тыла отметила в начале 2019 года 90-летний юбилей. Глава государства поблагодарил ветерана за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, и пожелал всего самого доброго.

Зачитали поздравление представители администрации города и городского совета ветеранов. Ольге Ивановне вручили цветы и подарок, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. У Ольги Ивановны большая дружная семья - две дочери, четверо внуков и два правнука.

Несмотря на солидный возраст Ольга Ивановна полна сил и энергии, а в глазах по-прежнему "горит" огонек, как в молодости, когда занималась общественной работой, выпускала стенгазеты, участвовала в капустниках. За плечами у северянки 55 лет трудового стажа.

Вместе с родителями в далеком 1940 году приехала она на Крайний Север из Черновицкой области. После учебы в медучилище на фельдшера по распределению была направлена в тундру.

- За три года касланий по тундре многому научилась. Набралась и жизненного опыта и профессионального. Лечила и детей и взрослых, иногда тем, что дала природа, - вспоминает юбилярша.