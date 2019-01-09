Новоуренгоец сел в тюрьму на 3,5 года за 3 грамма наркотиков

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:45:40+03:00

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Жителя Нового Уренгоя лишили свободы за незаконное хранение наркотических средств. 36-летнего уже судимого мужчину «повязали» в апреле 2018 года. Тогда полицейские остановили автомобиль ВАЗ. При личном досмотре у автомобилиста было изъято 2,73 грамма наркотиков. Такой вес считается крупным размером, поэтому было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В декабре 2018 года, как сообщает УМВД России по ЯНАО, Новоуренгойский суд вынес решение о признании гражданина виновным. Рецидивиста отправили в колонию общего режима на 3 года 6 месяцев.