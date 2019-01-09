Погода на Ямале 9 января: похолодает до -32 градусов
На Ямале 9 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днём -27…-32 C.
В Салехарде, по прогнозам метеорологов, -27 градусов, пасмурно, небольшой снег в середине дня
В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 м/с. Температура воздуха -29…-31 C.
В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 1-3 м/с. Температура воздуха -30…-32 C.
В Тазовском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-5 м/с. Температура -30…-32 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 3-5 м/с. Температура воздуха -30…-32 C.
В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 3-5 м/с. Температура воздуха днём -27…-29 C.
В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 м/с. Температура воздуха -30…-32 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха днём -24…-32 C.