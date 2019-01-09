2019-01-09T05:12:35+03:00
Общество

Погода на Ямале 9 января: похолодает до -32 градусов

Почти повсеместно пройдет небольшой снег
Анна Полякова
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Погода на Ямале 9 января: похолодает до -32 градусовПогода на Ямале 9 января: похолодает до -32 градусовФото: Анна Полякова
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На Ямале 9 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днём -27…-32 C.

В Салехарде, по прогнозам метеорологов, -27 градусов, пасмурно, небольшой снег в середине дня

В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 м/с. Температура воздуха -29…-31 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 1-3 м/с. Температура воздуха -30…-32 C.

В Тазовском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-5 м/с. Температура -30…-32 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 3-5 м/с. Температура воздуха -30…-32 C.

В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 3-5 м/с. Температура воздуха днём -27…-29 C.

В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 м/с. Температура воздуха -30…-32 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха днём -24…-32 C.

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