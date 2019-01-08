Надымчанка перевела мошенникам более 160 тысяч рублей

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:53:32+03:00

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В Надымском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 28 декабря 2018 в дежурную часть полиции с заявлением обратилась надымчанка. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина ввёл её в заблуждение и похитил более 160 тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне вечером потерпевшей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником брокерской компании. Он предложил ей «выгодный» дополнительный заработок посредством покупки и продажи иностранной валюты. Поверив «сотруднику», женщина несколько раз перевела деньги на указанный неизвестный номер банковской карты, в результате чего мошенники завладели её деньгами.

Мошенников ищут, а полиция в очередной раз предупреждает ямальцев ни в коем случае не переводить личные деньги на неизвестные реквизиты.