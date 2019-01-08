2019-01-08T09:47:37+03:00
Происшествия

Новоуренгоец отсидит 2 года в колонии за хищение чужих денег и банковской карты

Суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Новоуренгоец отсидит 2 года в колонии за хищение чужих денег и банковской картыНовоуренгоец отсидит 2 года в колонии за хищение чужих денег и банковской картыФото: Татьяна Коркина
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Новоуренгойский суд вынес решение по уголовному делу в отношении 20-летнего, ранее судимого, местного жителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, молодой человек признан виновным в краже, совершённой с банковской карты.

В сентябре 2018 в полицию поступило заявление от гражданина, что неизвестный похитил из его автомобиля деньги в сумме 7,5 тысяч рублей и банковскую карту, с которой снял 120 тысяч рублей. Общий ущерб составляет 127500 рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник воспользовался тем, что двери машины открыты, и похитил из бардачка портмоне, в котором находились деньги и банковская карта. Вора нашли, теперь ему придётся провести 2 года и 1 месяц в колонии общего режима.

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