2019-01-07T23:20:06+03:00
Общество

Погода на Ямале 8 января: снег и переменная облачность

Днём будет холодно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 8 января: снег и переменная облачностьПогода на Ямале 8 января: снег и переменная облачностьФото: Татьяна Коркина
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На Ямале 8 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер от северо-восточного до юго-западного, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -25…-30 C, днём -24…-27 C.

В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -30…-32 C, днём -29…-30 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -28…-28 C, днём -25…-27 C.

В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -26…-28 C, днём -25…-26 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -25…-26 C, днём -24…-25 C.

В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южны, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -25…-26 C, днём -23…-25 C.

В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -27…-28 C, днём -26…-27 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-востнчный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -26…-27 C, днём -24…-25 C.

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