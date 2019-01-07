Погода на Ямале 8 января: снег и переменная облачность
На Ямале 8 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер от северо-восточного до юго-западного, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -25…-30 C, днём -24…-27 C.
В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -30…-32 C, днём -29…-30 C.
В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -28…-28 C, днём -25…-27 C.
В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -26…-28 C, днём -25…-26 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -25…-26 C, днём -24…-25 C.
В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южны, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -25…-26 C, днём -23…-25 C.
В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -27…-28 C, днём -26…-27 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-востнчный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -26…-27 C, днём -24…-25 C.