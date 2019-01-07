Новоуренгойская волейбольная команда «ФАКЕЛ» начала новый год с побед

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:42:44+03:00

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Новоуренгойская волейбольная команда «ФАКЕЛ» начала с победы новый календарный год. Как сообщили в правительстве ЯНАО, 5 января на домашней площадке в матче 12 тура Суперлиги ямальцы обыграли нижневартовскую команду «Югру-Самотлор» со счетом 3:0.

В стартовом составе «Факела» вышли такие волейболисты, как Евгений Рукавишников, Егор Клюка, Андрей Ананьев, Иван Яковлев, Денис Богдан, Дмитрий Волков и Эрик Шоджи. По словам старшего тренера команды Мартина Бланко Косты, первые два сета команда показала очень высокий уровень в атаке и на подаче, держала его, не сбавляя темп.

- В третьей партии соперник добавил на подаче, и нам пришлось атаковать много высоких мячей, поэтому мы испытали некоторые сложности. Но в итоге сумели с ними справиться и выиграть матч в трех сетах, - рассказал он.

Успех ямальской команды прокомментировал и главный тренер «Югры-Самотлора» Валерий Пясковский. По его словам, «ФАКЕЛ» - «классная команда, укомплектованная сильными игроками».

- Нам стыдно за вторую партию: команды как будто устроили дуэль скидок, и «ФАКЕЛ» выиграл эти соревнования - мы очень плохо защищались. Но парни молодцы, что не остановились и в третьей партии смогли добавить в игре, - отметил он.