2019-01-07T10:28:56+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое женщине пообещали денежный выигрыш, но она сама осталась без денег

Проводится проверка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Новом Уренгое женщине пообещали денежный выигрыш, но она сама осталась без денегВ Новом Уренгое женщине пообещали денежный выигрыш, но она сама осталась без денегФото: Татьяна Коркина
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В Новом Уренгое проводится проверка по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 27 декабря 2018 в полицию обратилась местная жительница, которая пояснила, что неизвестные обманом завладели её деньгами в размере 7,4 тыс. рублей.

Полицейские установили, что на мобильный телефон женщине поступило смс-сообщение. В нём было написано, что банк проводит акцию, благодаря которой можно получить денежный выигрыш. Однако для этого нужно перейти по ссылке, заполнить личные данные, а также данные банковской карты с указанием трехзначного кода.

Женщина все эти действия выполнила, и с её банковской карты были списаны 7400 рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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