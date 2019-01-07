В Новом Уренгое женщине пообещали денежный выигрыш, но она сама осталась без денег
В Новом Уренгое проводится проверка по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 27 декабря 2018 в полицию обратилась местная жительница, которая пояснила, что неизвестные обманом завладели её деньгами в размере 7,4 тыс. рублей.
Полицейские установили, что на мобильный телефон женщине поступило смс-сообщение. В нём было написано, что банк проводит акцию, благодаря которой можно получить денежный выигрыш. Однако для этого нужно перейти по ссылке, заполнить личные данные, а также данные банковской карты с указанием трехзначного кода.
Женщина все эти действия выполнила, и с её банковской карты были списаны 7400 рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.