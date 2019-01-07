В Новом Уренгое мошенники «надули» покупателя, прислав вместо мотора непонятно что

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:06:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел ОМВД России по Новому Уренгою возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершённого с причинением значительного ущерба гражданину.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО, на днях в полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. По его словам, неизвестные обманом завладели его деньгами в размере 35 тыс. рублей. Установлено, что на сайте бесплатных объявлений мужчина нашёл объявление о продаже лодочного мотора. Лжепродавец рассказал покупателю, что товар находится в другом городе и убедил его, что отправил его транспортной компанией.

После этого мужчина перевёл злоумышленнику на счёт 35 тыс. рублей, но полученный товар не соответствовал действительности. Продавец перестал выходить на связь.

Сейчас преступника ищут, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.