2019-01-06T22:21:48+03:00
Общество

Погода на Ямале 7 января: облачность и небольшой снег

Днём до -14 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода на Ямале 7 января: облачность и небольшой снегПогода на Ямале 7 января: облачность и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На Ямале 7 января ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный с переходом на юго-западный, 2-7 м/с. Температура ночью -17…-22 C. Температура днём -14…-19 C.

В Приуральском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -16…-18 C.

В Ямальском районе облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -17…-19 C.

В Тазовском районе облачно, небольшой снег. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -16…-18 C.

В Красноселькупском районе облачно, небольшой снег. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -17…-19 C, днём -12…-14 C.

В Пуровском районе облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -17…-19 C, днём -12…-14 C.

В Надымском районе облачно, небольшой снег. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -15…-17 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -17…-19 C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24