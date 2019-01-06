Погода на Ямале 7 января: облачность и небольшой снег
На Ямале 7 января ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный с переходом на юго-западный, 2-7 м/с. Температура ночью -17…-22 C. Температура днём -14…-19 C.
В Приуральском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -16…-18 C.
В Ямальском районе облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -17…-19 C.
В Тазовском районе облачно, небольшой снег. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -16…-18 C.
В Красноселькупском районе облачно, небольшой снег. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -17…-19 C, днём -12…-14 C.
В Пуровском районе облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -17…-19 C, днём -12…-14 C.
В Надымском районе облачно, небольшой снег. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -15…-17 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -17…-19 C.