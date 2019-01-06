Глава Салехарда Иван Кононенко поздравил земляков с Рождеством Христовым
Поздравление опубликовано на сайте городской администрации
Глава Салехарда Иван Кононенко поздравил земляков с Рождеством ХристовымФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Глава администрации Салехарда Иван Кононенко поздравил земляков со светлым праздником Рождеством Христова. В поздравительной телеграмме, которая опубликована на сайте мэрии, отмечается, что рождественские дни – время милосердия, заботы, добрых помыслов и хороших дел.
- Это праздник, который вселяет в нас оптимизм и уверенность, призывает жить в мире и согласии друг с другом. Пусть свет этого праздника сопровождает нас во всех благих начинаниях, вселяет оптимизм и уверенность, дарит счастье и радость, - отметил Иван Кононенко.
Иван Кононенко пожелал салехардским семьям здоровья, благополучия, счастья, мира и любви.