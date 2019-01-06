2019-01-06T11:35:15+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое «хранитель наркоты» отсидит 3,5 года в колонии

Суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Новом Уренгое «хранитель наркоты» отсидит 3,5 года в колонииВ Новом Уренгое «хранитель наркоты» отсидит 3,5 года в колонииФото: Татьяна Коркина
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Новоуренгойский суд вынес решение по уголовному делу в отношении 23-летнего, ранее судимого, местного жителя. Молодой человек признан виновным в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в апреле 2018 году полицейские в подъезде жилого дома задержали молодого человека. Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли наркотическое вещество массой 0,33 грамма.

Теперь «хранитель наркоты» отсидит 3,5 года в колонии строгого режима.

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