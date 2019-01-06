2019-01-06T11:29:21+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое мошенники облапошили женщину на кругленькую сумму

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Новом Уренгое мошенники облапошили женщину на кругленькую суммуВ Новом Уренгое мошенники облапошили женщину на кругленькую суммуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого с причинением значительного ущерба гражданину. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, на днях в полицию обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что неизвестные обманным путём завладели её деньгами в сумму 74,8 тысяч рублей.

Установлено, что на мобильный телефон потерпевший поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Ассоциации банков России. Он поведал женщине, что гражданам, пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды, полагаются перечисления в виде денежной компенсации. Вскоре ей снова позвонили, на этот раз «специалист банка». Он пояснил, что для перевода компенсации ей нужно сообщить все реквизиты банковской карты и коды, которые придут в смс-ке. Женщина, уверенная в том, что говорит именно с сотрудником банка, сообщила все данные, после чего с карты списали вышеуказанную сумму.

Преступников ищут, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новом Уренгое «хранитель наркоты» отсидит 3,5 года в колонии
В Салехарде пожарные спасли пять человек из пожара в двухэтажном доме
Погода на Ямале: в Сочельник 6 января будет довольно прохладно
В Новом Уренгое мужчина решил продать квартиру, но сам остался без денег
Новоуренгоец отсидит 3 года в колонии за проникновение в чужое жилище и кражу
В Салехарде жители дома, на котором обнаружены трещины, отказались переезжать в гостиницу
Житель Нового Уренгоя отсидит 1,5 года за хранение наркотиков
Юная новоуренгойка расплатилась чужой банковской карточкой в нескольких магазинах
Погода на Ямале 5 января: днём холодно, пройдёт снег
Житель Ноябрьска перевел за картинку профлиста 88 тысяч рублей
В центре Салехарда из-за угрозы обрушения срочно расселяют жильцов многоквартирного дома
Молодой житель Тарко-Сале расстрелял из дробовика своих приятелей
В Ноябрьске пироман поджёг три машины
Надымчанин забил насмерть гостеприимного хозяина
В Тарко-Сале у пассажира легковушки обнаружены наркотики
Погода на Ямале 4 января: -15 градусов и ветер
В Салехарде начали работы по переключению светофоров
Житель Муравленко за бонусы отдал мошеннице 9 тысяч рублей
Погода на Ямале 3 января: ветер тише, снега больше
В новогоднюю ночь житель Ноябрьска зарезал друга
На промзоне Ноябрьска заживо сгорели двое мужчин
Пенсионные накопления жительницы Ноябрьска неожиданно переведены в некоммерческий фонд
Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» откроют через неделю
Пуровские спасатели вынесли из огня четверых малышей
Погода на Ямале 2 января: облачно и сильный ветер
В отдалённом микрорайоне Ноябрьска появилась чистая вода
За минувшие сутки на Ямале сгорели два автомобиля
Погода на Ямале 1 января: -17 градусов и небольшой снег