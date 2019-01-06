В Новом Уренгое мошенники облапошили женщину на кругленькую сумму

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:29:21+03:00

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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого с причинением значительного ущерба гражданину. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, на днях в полицию обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что неизвестные обманным путём завладели её деньгами в сумму 74,8 тысяч рублей.

Установлено, что на мобильный телефон потерпевший поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Ассоциации банков России. Он поведал женщине, что гражданам, пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды, полагаются перечисления в виде денежной компенсации. Вскоре ей снова позвонили, на этот раз «специалист банка». Он пояснил, что для перевода компенсации ей нужно сообщить все реквизиты банковской карты и коды, которые придут в смс-ке. Женщина, уверенная в том, что говорит именно с сотрудником банка, сообщила все данные, после чего с карты списали вышеуказанную сумму.

Преступников ищут, им может грозить до пяти лет лишения свободы.