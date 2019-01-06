6 Янв. 2019 2019-01-06T08:49:15+03:00

В Салехарде пожарные спасли пять человек из пожара в двухэтажном доме Фото: Татьяна Коркина

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В Салехарде вчера вечером, 5 января, произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме по улице Маяковского. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, на месте ЧП огнеборцы были уже через несколько минут. Здесь горела одна из квартир на первом этаже на площади 5 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели помогли выйти на улицу пяти жильцам дома.

Пожар был полностью потушен спустя 40 минут. Огонь повредил пол на площади 5 «квадратов» и закопчена квартира. Благодаря правильным действиям пожарных и своевременному сообщению в экстренные службы, удалось избежать серьёзных последствий. Погибших и пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются.