Погода на Ямале: в Сочельник 6 января будет довольно прохладно
На Ямале сегодня, 6 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -20…-25 C, днём – 15…-20 C.
В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -15…-20 C.
В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -15…-20 C.
В Тазовском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -20…-21 C, днём -19…-20 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -17…-18 C.
В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21…-22 C, днём -17…-20 C.
В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21…-22 C, днём -19…-21 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20…-25 C, днём -15…-20 C.