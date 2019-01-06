2019-01-06T00:15:01+03:00
Общество

Погода на Ямале: в Сочельник 6 января будет довольно прохладно

Днём до - 20 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале: в Сочельник 6 января будет довольно прохладноПогода на Ямале: в Сочельник 6 января будет довольно прохладноФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 6 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -20…-25 C, днём – 15…-20 C.

В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -15…-20 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -15…-20 C.

В Тазовском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -20…-21 C, днём -19…-20 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -17…-18 C.

В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21…-22 C, днём -17…-20 C.

В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21…-22 C, днём -19…-21 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20…-25 C, днём -15…-20 C.

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